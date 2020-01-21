Клуб Примеры нагло покупал матчи, но все равно вылетел: экс-игрок Барселоны лично передавал деньги

Испанию всколыхнул очередной скандал с организацией договорных матчей. Экс-функционер Осасуны называет суммы и игроков, причастных к футбольной коррупции.

Откуда взялась "дело Осасуны"

На скамье подсудимых оказались шестеро бывших директоров наваррского клуба, трое экс-игроков Бетиса и два агента по недвижимости. Их обвиняют в незаконном растрате средств, присвоении чужого имущества, фальсификации документов и организации договорных матчей. Всем потенциальным нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 4 до 15 лет.

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Эти преступления, вероятно, были совершены в период "правления" президента "рохильйос" Мигеля Арчанко (2012-2014), которого задержали осенью 2019-го. С банковских счетов Осасуны незаконным путем вывели 2,2 млн евро. Около 650 тысяч евро горе-руководство заплатило троим игрокам Бетиса, Антонио Амайе, Жорди Фигерасу и Хави Торресу, чтобы севильцы организовали победу над Вальядолидом, а затем уступили памплонцам, в двух заключительных турах сезона 2013/14. Схема сработала идеально, но "красные" все же не спаслись от понижения в классе.

Экс-менеджер Осасуны Анхель Вискай решил сделать чистосердечное признание, раскрыв шокирующие подробности преступлений тогдашнего совета директоров: выплаты, более 400 тысяч евро, осуществлялись наличными. По его словам, Хетафе получил 400 тысяч после поражения от наварцив в сезоне-2012/13 (1:0), а Бетис – в следующей кампании (2:1). О подкупе соперников вроде бы знали все представители правящей хунты.

На фото: Анхель Вискай (крайний слева) во время судебного заседания

Кому и за что платили

– в мае 2013-го Вальядолид и Бетис получили по 150 тысяч евро за победу над Депортиво и Сельтой соответственно. Хатафе заработал за "слив" гостевого поединка на Эль Садаре 400 тысяч евро.

– в сезоне 2013/14, перед 36-м туром, Осасуне угрожал вылет. В похожей ситуации находился целый ряд клубов: Вальядолид, Гранада, Альмерия, Эльче, Эспаньол, Хетафе, в меньшей степени – Депортиво и Сельта. Боссов Осасуны, прежде всего, интересовал результат матча Бетис – Вальядолид, поскольку севильцы, досрочно покинув Примеру, "не имели достаточной мотивации", отмечает Вискай. Следовательно, команде с Бенито Вильямарин пообещали за победу приличную "премию" – 400 тысяч евро.

– в этот же уикенд Осасуна встречалась с Эспаньолом. Каталонцам был нужен один пункт, чтобы обеспечить прописку в элите, поэтому команды расписали выгодную для хозяев ничью в обмен на 250 тысяч евро.

– в 37 туре наварцы купили победу на Бетисом за 250 тысяч евро, однако неблагоприятные результаты в других поединках привели к тому, что "рохильйос" вылетели в Сегунду после 14-ти лет в элите.

Какова роль трех известных игроков

Антонио Амайя, Хави Торрес (два матча за основу Барсы в 2007-м) и Жорди Фигерас были этакими курьерами по доставке валюты. "Их кандидатуры обсуждали и утверждали на заседании совета директоров", – признается Вискай. Из всех платежей, которые осуществляли "рохильйос" для обеспечения необходимых результатов, под следствие попали пока только два – Бетису.

Вискай признался, что лично передавал деньги троим игрокам андалусийской команды в гараже частного дома в Севилье. Он узнал Фигераса и Торреса, но не был уверен в Амайе.

Личность последнего идентифицируется наваррском функционером уже во время второго платежа – в январе 2014-го. Оба провели короткую встречу в автомобиле экс-игрока Райо и Уигана.

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