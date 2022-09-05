Суарес забил победный гол в уругвайском Суперкласико – видео шедевра
13:57 - Читати українською
Насьональ в рамках 4-го тура чемпионата Уругвая обыграл Пеньяроль. Луис Суарес в очередной раз отличился голом.
Уругвай, 4 тур
Насьональ – Пеньяроль – 3:1
Голы: Лаборда, 45+1, Суарес, 53, Кандидо, 76 – Мендес, 61
Противостояние самых титулованных клубов Уругвая завершилось победой команды Луиса Суареса. Бывший форвард Барселоны напрямую повлиял на результат, забив победный гол.
Бывший нападающий Ман Юнайтед и Реала мог принести победу, а вместо этого опозорился – видео бездарного удара с пенальти
Более того, Суарес организовал настоящий шедевр. Луисито открылся под подачу с аута, обманным движением отыграл соперника и с лета прицельно пробил в угол ворот.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter