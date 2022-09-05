Суарес забив переможний гол в уругвайському Суперкласіко – відео шедевра
13:57 - Читать на русском
Насьйональ в рамках 4-го туру чемпіонату Уругваю обіграв Пеньяроль. Луїс Суарес вкотре відзначився голом.
Уругвай, 4 тур
Насьйональ – Пеньяроль – 3:1
Голи: Лаборда, 45+1, Суарес, 53, Кандідо, 76 – Мендес, 61
Протистояння найтитулованіших клубів Уругваю завершилося перемогою команди Луїса Суареса. Колишній форвард Барселони безпосередньо вплинув на результат, забивши переможний гол.
Колишній нападник Ман Юнайтед і Реала міг принести перемогу, а натомість зганьбився – відео бездарного удару з пенальті
Ба більше, Суарес організував справжній шедевр. Луїсіто відкрився під подачу з ауту, обманним рухом відіграв суперника і з лету прицільно пробив у кут воріт.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter