Суарес забил не менее 15 голов в национальном чемпионате в течение последних 7 сезонов

Форвард Барселоны Луис Суарес 7 лет подряд забивает каждый сезон не менее 15 голов в рамках национального чемпионата.

Гол Луиса Суареса в ворота Леганес стал 15 в Ла Лиге в сезоне 2018/19. Таким образом, уругваец установил невероятное достижение.

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Нападающий забивает не менее 15 голов в рамках национального первенства на протяжении 7 сезонов подряд. 5 из них в Ла Лиге в составе Барселоны, еще 2 – в АПЛ за Ливерпуль.

Правда, последнее взятие ворот Суареса вызвало споры из-за его грубой игры против голкипера Леганеса Ивана Куэльяра.

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