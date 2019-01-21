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Суарес забив щонайменше 15 голів у національному чемпіонаті протягом останніх 7 сезонів

14:25 235 Читать на русском
Суарес забив щонайменше 15 голів у національному чемпіонаті протягом останніх 7 сезонів
Луїс Суарес / ФК Барселона

Форвард Барселони Луїс Суарес 7 років поспіль забиває кожного сезону щонайменше 15 голів у рамках національного чемпіонату.

Гол Луїса Суареса у ворота Леганеса став 15 у Ла Лізі в сезоні 2018/19. Таким чином, уругваєць встановив неймовірне досягнення.

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Нападник забиває щонайменше 15 голів у рамках національної першості протягом 7 сезонів поспіль. 5 з них у Ла Лізі в складі Барселони, ще 2 – в АПЛ за Ліверпуль.

Щоправда, останнє взяття воріт Суареса викликало суперечки через його грубу гру проти голкіпера Леганеса Івана Куельяра.

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Іспанія20 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Леганес: Неділя 20 січня 2019

Барселона
Матч завершено
3 : 1
Леганес
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Теги
Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Барселона - Леганес Ліверпуль Ліверпуль
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