Суарес забив щонайменше 15 голів у національному чемпіонаті протягом останніх 7 сезонів

Форвард Барселони Луїс Суарес 7 років поспіль забиває кожного сезону щонайменше 15 голів у рамках національного чемпіонату.

Гол Луїса Суареса у ворота Леганеса став 15 у Ла Лізі в сезоні 2018/19. Таким чином, уругваєць встановив неймовірне досягнення.

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Нападник забиває щонайменше 15 голів у рамках національної першості протягом 7 сезонів поспіль. 5 з них у Ла Лізі в складі Барселони, ще 2 – в АПЛ за Ліверпуль.

Щоправда, останнє взяття воріт Суареса викликало суперечки через його грубу гру проти голкіпера Леганеса Івана Куельяра.

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