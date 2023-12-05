Уругвайский форвард Луис Суарес откровенно рассказал, как чувствует себя после травмы колена, которую получил еще во времена выступлений за Барселону.

"Я не могу разогнуть колено до конца. Это следствие операции, которую мне сделали в 2020 году в Барселоне. Я работал над восстановлением три месяца, а потом началась пандемия, объявили локдаун, и последний месяц я работал дома один.

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Это не одно и то же, что работать над квадрицепсами, не так, как если бы приходил физиотерапевт и разгибал твое колено. Я постоянно чувствую защемление. Хорошо, что колено не опухает. Если бы в нем скапливалась жидкость, я бы даже не мог им пошевелить.

Перед матчем я принимаю три таблетки, еще одну – на следующее утро, а еще пользуюсь Вольтареном (препарат, обладающий противовоспалительным и анальгетическим эффектом) за несколько часов до матча.

И дело не только в колене. Иногда у меня болит нижняя часть подколенного сухожилия, часто беспокоит спина – из-за того, что я хромаю. Каждый день процедуры разные в зависимости от того, какую боль я чувствую.

Мне нужно подумать о своем будущем. Наступит время, возможно, лет через 5-10, когда я захочу поиграть с друзьями в падель или в футбол пять на пять – и уже не смогу из-за остеоартрита. Нужно все учесть", – цитирует 36-летнего уругвайца Infobae.

Напомним, что Луис Суарес после завершения чемпионата Бразилии покинет Гремио в статусе свободного агента. СМИ настаивают, что нападающий присоединится к экс-партнеру по Барселоне Лионелю Месси в Интере Майами.

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