Уругвайський форвард Луїс Суарес відверто розповів, як почувається після травми коліна, яку отримав ще за часів виступів за Барселону.

"Я не можу розігнути коліно до кінця. Це наслідок операції, яку мені зробили 2020 року в Барселоні. Я працював над відновленням три місяці, а потім почалася пандемія, оголосили локдаун, і останній місяць я працював удома один.

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Це не одне й те саме, що працювати над квадрицепсами, не так, як якби приходив фізіотерапевт і розгинав твоє коліно. Я постійно відчуваю защемлення. Добре, що коліно не опухає. Якби в ньому накопичувалася рідина, я б навіть не міг ним поворухнути.

Перед матчем я приймаю три пігулки, ще одну – наступного ранку, а ще користуюся "Вольтареном" (препарат, що має протизапальний і анальгетичний ефект) за кілька годин до матчу.

І справа не тільки в коліні. Іноді в мене болить нижня частина підколінного сухожилля, часто турбує спина – через те, що я кульгаю. Кожен день процедури різні залежно від того, який біль я відчуваю.

Мені потрібно подумати про своє майбутнє. Настане час, можливо, років через 5-10, коли я захочу пограти з друзями в падель або у футбол п'ять на п'ять – і вже не зможу через остеоартрит. Потрібно все врахувати", – цитує 36- річного уругвайця Infobae.

Нагадаємо, що Луїс Суарес після завершення чемпіонату Бразилії покине Греміо у статусі вільного агента. ЗМІ наполягають, що нападник приєднається до екс-партнера по Барселоні Ліонеля Мессі в Інтер Маямі.

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