Уругвайского форварда признали лучшим игроком чемпионата Бразилии и вручили ему "Золотой мяч" на специальной церемонии после завершения турнира. Об этом сообщает ESPN Brasil.

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Луис Суарес в 33 матчах бразильской Серии А за Гремио забил 17 голов и оформил 11 результативных передач. Великолепная игра 36-летнего нападающего позволила его команде финишировать на втором месте.

Уругваец присоединился к Гремио в январе 2023 года. Всего он сыграл за бразильский клуб в 53 матчах во всех турнирах. В активе Суареса 26 голов и 17 ассистов.

Действующее соглашение нападающего заканчивается 1 января 2024 года. Ожидается, что Луис Суарес присоединится к Интера Майами, где выступает его бывший партнер по Барселоне Лионель Месси.

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