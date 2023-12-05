Суарес согласовал контракт с новым клубом – там ждут, форвард будет пропускать много игр
Нападающий Луис Суарес в ближайшем времени станет игроком Интера Майами.
36-летний Суарес находится на завершающей стадии переговоров с Интером Майами, информирует The Athletic. Согласно источнику, стороны достигли принципиального соглашения об однолетнем контракте.
Суарес рассекретил шокирующие подробности своего здоровья – экс-звезда Барселоны жалуется на невыносимую боль
Экс-форварда сборной Уругвая продолжает беспокоить травма колена, которая не помешала ему в 52 матчах за бразильский Гремио забить 24 мяча и оформить 17 ассистов. В Интере Майами прекрасно осознают риски и не рассчитывают на то, что Суарес сможет участвовать во всех матчах.
Напомним, что в Интере Майами выступает лучший друг Суареса, Лионель Месси.
Месси – не единственный чемпион мира: легенда Шахтера, рискующий тюрьмой, и еще 9 суперзвезд МЛС