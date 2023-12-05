36-летний Суарес находится на завершающей стадии переговоров с Интером Майами, информирует The Athletic. Согласно источнику, стороны достигли принципиального соглашения об однолетнем контракте.

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Экс-форварда сборной Уругвая продолжает беспокоить травма колена, которая не помешала ему в 52 матчах за бразильский Гремио забить 24 мяча и оформить 17 ассистов. В Интере Майами прекрасно осознают риски и не рассчитывают на то, что Суарес сможет участвовать во всех матчах.

Напомним, что в Интере Майами выступает лучший друг Суареса, Лионель Месси.

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