Уругвайського форварда визнали найкращим гравцем чемпіонату Бразилії та вручили йому "Золотий м'яч" на спеціальній церемонії після завершення турніру. Про це повідомляє ESPN Brasil.

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Луїс Суарес в 33 матчах бразильської Серії А за Греміо забив 17 голів та оформив 11 результативних передач. Чудова гра 36-річного нападника дозволила його команді фінішувати на другому місці.

Уругваєць приєднався до Греміо у січні 2023 року. Загалом він відіграв за бразильський клуб у 53 матчах у всіх турнірах. В активі Суареса 26 голів та 17 асистів.

Чинна угода нападника закінчується 1 січня 2024 року. Очікується, що Луїс Суарес приєднається до Інтера Маямі, де виступає його колишній партнер по Барселоні Ліонель Мессі.

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