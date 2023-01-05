Опытный форвард подписал контракт с Гремио в последний день 2022 года. Соглашение рассчитано на два сезона.

Суарес официально стал игроком Гремио – легенду представили в стиле бразильских сериалов

Вечером 4 января (по местному времени) Луиса Суареса представили болельщикам Гремио. Бразильская торсида устроила эффектный прием своей новой "девятке". Чемпионский коридор, круг почета и даже символическое вручение шпаги – прибывший на стадион со своей семьей игрок не сдержал слез.

Ранее Луис Суарес выступал за уругвайский Насьональ, Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселону и Атлетико. За сборную Уругвая 35-летний форвард сыграл 137 матчей, забил 68 голов.

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