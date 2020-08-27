Барселона выбрала двух кандидатов на замену Суаресу

Каталонцы обратили внимание на Муссу Дембеле из Лиона и Макси Гомеса из Валенсии, информирует Sport.es.

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Куман уже сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него в новом сезоне, поэтому клуб начал поиски кандидатов на замену 33-летнему уругвайцу. Гомес провел неплохой сезон в кризисной Валенсии – 9 голов в 33 матчах Примеры. Дембеле стал третьим бомбардиром прошлого розыгрыша Лиги 1 (16 голов), а также запомнился дублем в ворота Манчестер Сити на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Добавим, что Transfermarkt оценивает Гомеса в 32 млн евро, а Дембеле на 8 млн дороже уругвайца.

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