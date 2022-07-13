35-летний уругваец близок к подписанию контракта с Миланом, утверждает AS . Но в борьбу за именитого форварда вступает Монца. Действующие чемпионы и новичок Серии А предлагают Суаресу по 4 миллиона евро зарплаты.

Суарес должен был переехать в Ривер Плейт – соглашение сорвалось из-за Кубка Либертадореса.

Агент Марк Кирдемир молчит об интересе от "россонери", но рассказывает о других вариантах продолжения карьеры: "Я подбираю предложения для Луїса и постоянно общаюсь с ним. Поэтому знаю, что он получает. Фенербахче непосредственно контактировал с Суаресом и предлагал 6 млн евро, но Луис отказался.

Он хочет играть в Италии. Оттуда есть два предложения, одно из них – от Монцы. Они предлагают ему 4 миллиона евро в год. Но его имиджевые права дорого стоят, поэтому из-за них зарплата будет больше".

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд