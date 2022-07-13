35-річний уругваєць близький до підписання контракту з Міланом, стверджує AS. Але у боротьбу за іменитого форварда вступає Монца. Чинні чемпіони та новачок Серії А пропонують Суаресу по 4 мільйони євро зарплатні.

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Агент Марко Кірдемір мовчить про інтерес від "россонері", але розповідає про інші варіанти продовження кар'єри: "Я підбираю пропозиції для Луїса та постійно спілкуюся з ним. Тому знаю, що він отримує. Фенербахче безпосередньо контактував з Суаресом і пропонував 6 млн євро, але Луїс відмовився.

Він хоче грати в Італії. Звідти є дві пропозиції, одна з них – від Монци. Вони пропонують йому 4 мільйони євро на рік. Але його іміджеві права дорого коштують, тому через них зарплата буде більшою".

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