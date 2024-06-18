Полузащитник сборной Хорватии и Торино Никола Влашич не сможет помочь своей команде побороться за медали на Евро-2024.

Хорват покинул расположение команды из-за мышечной травмы и пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы. Об этом сообщает официальный сайт Федерации.

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"Никола приложил много усилий, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью команды. К сожалению, у него произошла вторая травма, и я могу только поблагодарить его за все, что он сделал", – сказал главный тренер хорватской команды Златко Далич.

"Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым, и я хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду и уверен, что она добьется успеха – я буду ее самым большим болельщиком!" – заявил Влашич.

В первом туре группового этапа Евро-2024 сборная Хорватии проиграла Испании (0:3). Влашич не играл в этом матче.

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