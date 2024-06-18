"Как школьник": румынские СМИ насмехаются над Лунином и Мудриком, одна деталь, которой может похвастаться Украина
Сборная Украины неожиданно подверглась погрому в стартовом матче Евро-2024. Реакцию румынских СМИ читайте на "Футбол 24".
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Румыния справилась с Украиной (3:0) и одержала самую весомую победу в истории выступлений на финальных турнирах. Мы преподали украинцам настоящий урок футбола и начинаем мечтать о незабываемой кампании в Германии. Авторами исторического триумфа стали Станчу, Марин и Дрегуш! Герои были, герои остались!
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Опять вспомнился матч с Колумбией в 1994-м. У них тогда, как и у Украины, тоже было немало футболистов с ярким резюме. Однако, Румыния играет с душой и имеет немного больше везения, чем соперник. Имена не играют в футбол..
Матвиенко все усложнил, отпасовав на Лунина, а расхваленный голкипер Украины и Реала поступил как школьник. Он подарил мяч Ману, тот выложил под удар Станчу. Наш капитан забил удивительный гол. Если бы в воротах находились Лунин с Куртуа, они бы вместе не справились с этим исполнением. Украина была ошеломлена полученным ударом. Соперник закачался, не мог в это поверить.
Украина – мастер камбэков. Именно так они пробились на Евро, обыграв боснийцев и исландцев. Команда, которая всегда возвращается на поле боя. Судаков был очень хорош, но в то же время – эгоистичен. Он слишком сильно хотел выделиться. Мудрик – это суперкачество, но нам плевать! Это команда индивидуалистов.
В конце концов Марин забил с 20-и метров. Лунин поймал бабочку, пропустив мяч под собой. Господи, это все реально! Украина действует активнее, но Дрегуш забивает третий мяч и мы переписываем историю!
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Темп игры был высоким с первых минут, поскольку соперники быстро дали понять, что они не отступят и ни один из них легко не сдастся.
Нередко разница в стоимости команд вообще не была заметной – футболисты Украины вчетверо дороже, но наша сборная успешно справилась с их натиском.
Первый тайм пролетел с "подергиваниями" обеих команд. Открыл счет Станчу, нокаутировав украинского голкипера. Он забил уже 15 голов за национальную сборную, восемь из которых в официальных матчах. Это лишь второй капитан после Альваро Мораты, что отмечается результативным ударом на Евро-2024.
Румыния активно начала вторую половину, и Марин снова переиграл Лунина. Команда Йорданеску не позволила соперникам подняться. Третий гол Дрегуша подарил невероятный спектр эмоций. А с появлением Яниса Хаджи сборная Румыния продолжала творить в центре поля, хотя счет на табло больше не менялся. Это была невероятная победа в стартовом матче на Евро.
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Когда Флоринел Коман, Денис Дрегуш и Валентин Михейле имеют столько же успешных оборонительных действий, сколько звездный левый защитник сборной Украины Зинченко, тогда вы не можете не победить! Мы все защищались и все атаковали, пусть это банально прозвучит, но так мы разгромили соперника!
Статистика УЕФА зафиксировала лишь два удара в створ от Украины. У них не было больших голевых моментов. Кто бы поставил на это до матча? Возможно, лишь Эди Йорданеску... Мы невероятно защищались, к стандартам относились серьезно, тактическая дисциплина соблюдена почти до миллиметра!
Какой Мудрик? Андрей Ратиу! У него было 92% точности передач. Он уничтожил Мудрика, звезду Челси и сборной Украины.
Со своими безумно накрашенными волосами резервист Райо Вальекано работал, как горняк. Неистово носился и перекрыл почти все.
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На Альянц Арене прогремело настоящее футбольное шоу от сборной Румынии. Стадион мюнхенской Баварии стал свидетелем самой яркой победы в истории Румынии на финальных турнирах. Несмотря на то что Румыния обыграла Украину, команда Йорданеску не всегда контролировала игру. Более того, "трехцветные" "помогли" подопечным Сергея Реброва установить абсолютный рекорд на мировых и европейских турнирах.
Сборная Украины контролировала мяч 71% игрового времени, что является новым рекордом для соседней страны на чемпионатах Европы и мира. По воротам Флорина Нице украинцы нанесли лишь два удара. Мудрика, Довбика или Цыганкова прекрасно опекала оборона "трехцветных". Поражение от Румынии опустило Украину на последнее место в группе Е с 0 забитыми и 3 пропущенными мячами.
Андрей Ярмоленко установил еще один невероятный рекорд, выйдя на 62-й минуте вместо Цыганкова. Ярмоленко стал первым украинским футболистом, который сыграл на четырех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020 и 2024). За сборную Украины он провел 120 матчей и забил 46 голов.
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