Минай официально попрощался с рекордсменом клуба
14:22 - Читати українською
Закарпатский клуб завершил сотрудничество с полузащитником Вадимом Витенчуком.
Минай на официальном сайте сообщил о завершении сотрудничества с Вадимом Витенчуком – У хавбека истек срок контракта.
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Отметим, что полузащитник присоединился к закарпатцам в июле 2022 года и провел за Минай в 57 матчах в УПЛ, что является рекордом клуба.
К слову, Витенчук также является автором самого позднего гола в истории чемпионатов Украины, забив на 101-й минуте. В общем, в его активе 5 голов в составе Миная.
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