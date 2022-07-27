Суарес официально покинул Европу и вернулся в родной клуб
Нападающий Луис Суарес наконец-то совершил камбек на родину после 16-летнего перерыва.
Уругвайский Насьональ в своем твиттере объявил о возвращении Луиса Суареса – именно здесь знаменитый форвард начинал свою карьеру.
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Луисито присоединился к клубу на правах свободного агента, а его контракт рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Напомним, у 35-летнего уругвайца завершился контракт с Атлетико. Именно из Насьоналя Суарес перебрался в Гронинген в 2006 году. Далее в карьере Суареса были Аякс, Ливерпуль, Барселона и Атлетико.
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