Нападник Луїс Суарес нарешті здійснив камбек на батьківщину після 16-річної перерви.

Уругвайський Насьйональ у своєму твіттері оголосив про повернення Луїса Суареса – саме тут знаменитий форвард починав свою кар'єру.

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Луїсіто приєднався до клубу на правах вільного агента, а його контракт розрахований до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у 35-річного уругвайця завершився контракт з Атлетіко. Саме з Насьйоналя Суарес перебрався у Гронінген в 2006 році. Далі в кар'єрі Суареса були Аякс, Ліверпуль, Барселона та Атлетіко.

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