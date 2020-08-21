Суарес неоднозначно отреагировал на слухи о своем возможном уходе из Барселоны

Суарес не уверен, что его будущее зависит исключительно от руководства "блаугранас". Об этом уругваец неоднозначно намекнул в своем Инстаграм.

Барселона сообщила Суаресу о решении попрощаться с форвардом

Форвард Барселоны опубликовал сторис с такой цитатой: "Никогда не забывай, что ты архитектор собственной судьбы". Испанские СМИ восприняли это как ответ на слова президента Бартомеу о возможном уходе Луиса из Барселоны.

Каталонцы планируют перестройку команды после прихода на тренерский мостик Рональда Кумана, и 33-летний уругваец не входит в их планы. По информации СМИ, форвард попал на радары Аякса, который пока является основным претендентом на игрока.

Напомним, Луис защищает цвета "блаугранас" с 2014-го. Действующий контракт Суареса с Барсой рассчитан до лета 2021 года.

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