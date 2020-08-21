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Суарес неоднозначно відреагував на чутки про свій можливий відхід з Барселони

21:34 - Читать на русском
Суарес неоднозначно відреагував на чутки про свій можливий відхід з Барселони
Луїс Суарес / Фото Mundo Deportivo

Форвард Барселони Луїс Суарес прокоментував чутки навколо свого майбутнього.

Суарес не впевнений, що його майбутнє залежить виключно від керівництва "блаугранас". Про це уругваєць неоднозначно натякнув у своєму Інстаграмі.

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Форвард Барселони опублікував сторіз з такою цитатою: "Ніколи не забувай, що ти архітектор власної долі". Іспанські ЗМІ сприйняли це як відповідь на слова президента Бартомеу про можливий відхід Луїса з Барселони.

Зазначимо, що каталонці планують перебудову команди після приходу на тренерський місток Рональда Кумана, і 33-річний нападник не входить у їхні плани. За інформацією ЗМІ, форвард потрапив на радари Аякса, який поки є основним претендентом на гравця.

Нагадаємо, Луїс захищає кольори "блаугранас" з 2014. Чинний контракт Суареса з Барсою розрахований до літа 2021 року.

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Теги
Луїс Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія Трансфери Трансфери Барселони
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