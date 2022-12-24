Бывший наставник Милана, Реала и ряда других команд Фабио Капелло совсем не сочувствует Криштиану Роналду, который вяло выступил на ЧМ-2022 и остался без клуба.

"Роналду сам навлек это на себя. Поступать так в конце своей карьеры... Это позор.

Фанаты МЮ спели унизительную песню о Роналду на Олд Траффорд

Его достижения как игрока нельзя ставить под сомнение, но он всегда был высокомерен. Теперь он предложил себя многим клубам, но не нашел никого, кто бы поверил в него. Он стал слишком громоздким для любой команды", – приводит слова Капелло Football Italia.

Напомним, Роналду организовал скандальное интервью и заставил Манчестер Юнайтед досрочно расторгнуть контракт. Выступление 37-летнего форварда сборной Португалии на ЧМ также не назовешь ярким – один гол с пенальти, ряд скандалов и сиденье на скамейке запасных в плей-офф.

Скалони, Месси, Буну + самые большие неудачники ЧМ. Итоги Мундиаля в Катаре