Суарес и Гризманн игнорировали друг друга во время тренировки Барселоны

Похоже, что микроклимат внутри Барселоны не на самом высоком уровне. Суарес и Гризманн игнорировали друг друга.

Луис Суарес присоединился к тренировкам Барселоны после участия в Копа Америка-2019. Однако, по информации Cuatro, он не смог подружиться с новичком Антуаном Гризманном.

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Как сообщает источник, уругваец и француз ни разу не посмотрели друг на друга во время занятия, хотя Суарес поздоровался с новым нападающим "блаугранас".

Гризманн перебрался на Камп Ноу этим летом за 120 млн евро. Правда, сумма может возрасти до 200, если Атлетико выигрывает судебное дело.

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