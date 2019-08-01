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Суарес та Грізманн ігнорували один одного під час тренування Барселони

18:00 237 Читать на русском
Суарес та Грізманн ігнорували один одного під час тренування Барселони
Антуан Грізманн / ФК Барселона

Схоже, що мікроклімат всередині Барселони не на найвищому рівні. Суарес та Грізманн ігнорували один одного.

Луїс Суарес приєднався до тренувань Барселони після участі на Копа Амеріка-2019. Проте, за інформацією Cuatro, він не зміг потоваришувати з новачком Антуаном Грізманном.

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Як повідомляє джерело, уругваєць та француз жодного разу не подивились один на одного під час заняття, хоча Суарес привітався з новим нападником "блаугранас".

Грізманн перебрався на Камп Ноу цього літа за 120 млн євро. Щоправда, сума може зрости до 200, якщо Атлетіко виграє судову справу.

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Міжсезонні збори Антуан Грізманн Антуан Грізманн Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона Іспанія
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