Суарес та Грізманн ігнорували один одного під час тренування Барселони

Схоже, що мікроклімат всередині Барселони не на найвищому рівні. Суарес та Грізманн ігнорували один одного.

Луїс Суарес приєднався до тренувань Барселони після участі на Копа Амеріка-2019. Проте, за інформацією Cuatro, він не зміг потоваришувати з новачком Антуаном Грізманном.

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Як повідомляє джерело, уругваєць та француз жодного разу не подивились один на одного під час заняття, хоча Суарес привітався з новим нападником "блаугранас".

Грізманн перебрався на Камп Ноу цього літа за 120 млн євро. Щоправда, сума може зрости до 200, якщо Атлетіко виграє судову справу.

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