Суарес дублем принес Интеру Майами лидерство в МЛС – Кривцов приобщился к очередной победе
Интер Майами победил ДС Юнайтед в 5-м туре МЛС. Сергей Кривцов вышел на замену. Счет и обзор матча ДС Юнайтед – Интер Майами читайте на "Футбол 24".
МЛС, 5-й тур
ДС Юнайтед – Интер Майами – 1:3
Голы: Страуд, 14 – Кампана, 24, Суарес, 72, 85
Удаление: Сантуш, 90 (ДС Юнайтед)
Сергей Кривцов и Луис Суарес начали игру в запасе, а Лионель Месси оказался вне заявки из-за травмы. Впрочем, уже на 32-й минуте украинский защитник был вынужден выходить на замену.
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На тот момент счет был 1:1. Счет открыл ДС Юнайтед – Страуд нанес классный удар в дальний угол. Интер Майами ответил голом Кампаны, который в касание точно пробил низом.
Героем матча стал Луис Суарес, который вышел на 62-й минуте. Бывший нападающий Барселоны оформил дубль и принес команде волевую победу. Сперва уругваец в падении замкнул прострел с фланга, а вскоре кипер ДС Юнайтед ничего не смог поделать с его несильным ударом.
Интер Майами набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. ДС Юнайтед занимает 7 место, имея 5 баллов.