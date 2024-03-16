Суарес дублем приніс Інтеру Маямі лідерство в МЛС – Кривцов долучився до чергової перемоги
Інтер Маямі переміг ДС Юнайтед в 5-му турі МЛС. Сергій Кривцов вийшов на заміну. Рахунок і огляд матчу ДС Юнайтед – Інтер Маямі читайте на "Футбол 24".
МЛС, 5-й тур
ДС Юнайтед – Інтер Маямі – 1:3
Голи: Страуд, 14 – Кампана, 24, Суарес, 72, 85
Вилучення: Сантуш, 90 (ДС Юнайтед)
Сергій Кривцов і Луїс Суарес розпочали гру в запасі, а Ліонель Мессі опинився поза заявкою через травму. Втім, вже на 32-й хвилині український захисник був змушений виходити на заміну.
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На той момент рахунок був 1:1. Рахунок відкрив ДС Юнайтед – Страуд завдав класного удару в дальній кут. Інтер Маямі відповів голом Кампани, який у дотик влучно пробив низом.
Героєм матчу став Луїс Суарес, який вийшов на 62-й хвилині. Колишній нападник Барселони оформив дубль і приніс команді вольову перемогу. Спершу уругваєць у падінні замкнув простріл з флангу, а невдовзі кіпер ДС Юнайтед нічого не зміг вдіяти з його несильним ударом.
Інтер Маямі набрав 10 очок і очолив турнірну таблицю Східної конференції. ДС Юнайтед посідає 7 місце, маючи 5 балів.