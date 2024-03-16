Інтер Маямі переміг ДС Юнайтед в 5-му турі МЛС. Сергій Кривцов вийшов на заміну. Рахунок і огляд матчу ДС Юнайтед – Інтер Маямі читайте на "Футбол 24".

МЛС, 5-й тур

ДС Юнайтед – Інтер Маямі – 1:3

Голи: Страуд, 14 – Кампана, 24, Суарес, 72, 85

Вилучення: Сантуш, 90 (ДС Юнайтед)

Сергій Кривцов і Луїс Суарес розпочали гру в запасі, а Ліонель Мессі опинився поза заявкою через травму. Втім, вже на 32-й хвилині український захисник був змушений виходити на заміну.

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На той момент рахунок був 1:1. Рахунок відкрив ДС Юнайтед – Страуд завдав класного удару в дальній кут. Інтер Маямі відповів голом Кампани, який у дотик влучно пробив низом.

Героєм матчу став Луїс Суарес, який вийшов на 62-й хвилині. Колишній нападник Барселони оформив дубль і приніс команді вольову перемогу. Спершу уругваєць у падінні замкнув простріл з флангу, а невдовзі кіпер ДС Юнайтед нічого не зміг вдіяти з його несильним ударом.

Інтер Маямі набрав 10 очок і очолив турнірну таблицю Східної конференції. ДС Юнайтед посідає 7 місце, маючи 5 балів.

Turn. Finish. 1-0.



Take a bow, Jared Stroud!



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Miami have their answer!



Campana ties it up moments after being denied from close-range.



We've got a good one in DC. pic.twitter.com/seZz4VhJb3 — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024

Luis Suarez stays scoring.@InterMiamiCF go back to front and take the lead in DC! pic.twitter.com/S7smxs4K8L — Major League Soccer (@MLS) March 16, 2024