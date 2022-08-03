Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес впервые сыграл за свою родную команду после возвращения.

Южноамериканский кубок, 1/4 финал

Насьональ – Атлетико Гояниэнсе – 0:1

Гол: Луис Фернандо, 23

Уругвайский клуб на собственном поле проиграл бразильскому Атлетико, хотя и владел серьезным преимуществом. Реализовать созданные моменты не помог даже звездный новичок. Луис Суарес дебютировал за Насьональ, выйдя на замену в середине второго тайма.

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К слову, за возвращением уругвайца на трибунах следил Серхио Агуэро. Аргентинец на протяжении вчерашнего дня опубликовал в своем Instagram несколько сторис, где он позирует в футболке Насьоналя, а завершил "карусель" видео с выходом Суареса на замену.