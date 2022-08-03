Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес вперше зіграв за свою рідну команду після повернення.

Південноамериканський кубок, 1/4 фінал

Насьйональ – Атлетіко Гояніенсе – 0:1

Гол: Луїс Фернандо, 23

Уругвайський клуб на власному полі програв бразильському Атлетіко, хоча й володів серйозною перевагою. Реалізувати створені моменти не допоміг навіть зірковий новачок. Луїс Суарес дебютував за Насьйональ, вийшовши на заміну в середині другого тайму.

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До слова, за поверненням уругвайця на трибунах спостерігав Серхіо Агуеро. Аргентинець упродовж вчорашнього дня опублікував у своєму Instagram кілька сторіс, де він позує у футболці Насьйоналя, а завершив "карусель" відео з виходом Суареса на заміну.