Суарес апелював до арбітра за гру рукою голкіпера Чилі – конфуз дня

Нападнику Барселони та збірної Уругваю Луїсу Суаресу не буде зайвим перечитати футбольні правила.

Уругвай мінімально здолав Чилі (1:0) в рамках третього туру Копа Амеріка.

Глядачам на трибунах не доводилось нудьгувати. Чого лише вартий епізод за участі форварда переможців Луїса Суареса.

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Під час однієї з атак нападник Барселони увірвався у штрафний майданчик суперника і намагався прострілити, проте надійно зіграв голкіпер Чилі, перевівши рукою м'яч на кутовий. Здається, що звичайний момент, але не для Суареса. Уругваєць почав апелювати до арбітра за гру рукою воротаря, забувши, що голкіперам дозволяється користуватись цими кінцівками.

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