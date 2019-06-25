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Суарес апелював до арбітра за гру рукою голкіпера Чилі – конфуз дня

09:54 211 Читать на русском
Суарес апелював до арбітра за гру рукою голкіпера Чилі – конфуз дня
Луїс Суарес / Фото Mirror

Нападнику Барселони та збірної Уругваю Луїсу Суаресу не буде зайвим перечитати футбольні правила.

 

Уругвай мінімально здолав Чилі (1:0) в рамках третього туру Копа Амеріка.

Глядачам на трибунах не доводилось нудьгувати. Чого лише вартий епізод за участі форварда переможців Луїса Суареса.

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Під час однієї з атак нападник Барселони увірвався у штрафний майданчик суперника і намагався прострілити, проте надійно зіграв голкіпер Чилі, перевівши рукою м'яч на кутовий. Здається, що звичайний момент, але не для Суареса. Уругваєць почав апелювати до арбітра за гру рукою воротаря, забувши, що голкіперам дозволяється користуватись цими кінцівками.

В 1/4 фіналу Копа Амеріка підопічні Табареса зустрінуться зі збірною Перу.

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Відеоновини Чилі - Уругвай Світ Луїс Суарес Луїс Суарес Уругвай Уругвай футбольні курйози
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