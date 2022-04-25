"Мы заслуживали гораздо большего, однако не показали тот характер, который имели. Мы пытались, но мяч не шел в ворота. Очень похоже на то, что было в матче с Кадисом. Это наша реальность. Мы в сложной ситуации. Мы все еще в зоне Лиги чемпионов, но усложнили себе жизнь. Есть игры, в которых тяжело. Мы пропустили первый гол и не отреагировали должным образом. Это игры, в которых, если вы выходите вперед, у вас все под контролем.

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Нам нужно лучше начинать матчи. Это потерянный золотой шанс. Мы должны попасть в Лигу чемпионов, несмотря ни на что. Всегда было сложно. В ноябре мы были девятыми. Бывают чрезвычайные ситуации. Это действительность. У нас пять финалов. Мы должны расти на ошибках. Эти ошибки не могут повториться, а они снова случились с нами. Теряем хорошие возможности. Как против Кадиса. Стыдно.

Мы все были в восторге от этой хорошей серии и хороших поединков, которые мы сыграли. Это реальность, но нужно мотивировать себя, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем году. Хотим услышать гимн Лиги чемпионов в следующем году. Я злой, разочарованный, потому что сегодня был отличный случай. Ситуация с Айнтрахтом повторяется, как и в случае с Кадисом. Должны заниматься самокритикой и расти. У нас не самый лучший момент, но надо работать, чтобы в следующее воскресенье три очка остались здесь", – цитирует Хави Marca.

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