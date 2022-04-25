Райо Вальекано во второй раз за сезон победил Барселону, удержав минимальную победу на Камп Ноу в рамках перенесённого матча 21-го тура Ла Лиги. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Барселона круто прошла середину сезона, выиграв 15 матчей подряд, но в апреле "блаугранас" попал в явный кризис. Каталонцы не смогли переиграть Айнтрахт и вылетели из Лиги Европы, на жилах победили Леванте (20 команду чемпионата), уступили Кадису и крайне неубедительно одолели Реал Сосьедад – даже Хави признал, что его подопечным повезло. Конечно, после такого отрезка публика на Камп Ноу требовала максимально эффектного разгрома – тем более, что в предыдущих двух домашках Барса потерпела поражение.

Райо Вальекано казался идеальным кандидатом на вынос. Мадридцы только на днях прервали 13-матчевую безвыигрышную серию – тем более неожиданным стал гол в ворота тер Штегена уже на 7-й минуте встречи. Паласон сместился с фланга и исполнил классный заброс в штрафную, а Альваро Гарсия, оторвавшись от Деста, пробил в ближний угол. 0:1!

Достаточно быстро Барселона перехватила инициативу, но нельзя сказать, что гостей прижали. В первой половине первого тайма подопечные Хави вообще ничего не создали у чужих ворот, а вот во второй Райо Вальекано стало тяжело. Так, на 25-й минуте Альба подхватил мяч перед штрафной и выстрелил из правой в дальнюю девятку – Райо спасла крестовина. Ещё через три минуты Гави сбили в штрафной в момент передачи на Торреса, но вместо пенальти арбитр просигнализировал офсайд.

На 34-й минуте Обамеянг упустил сразу два случая отличиться – сначала он перехватил мяч на линии вратарской после бездумной перепасовки мадридцев, но с отскоком не повезло; в атаке вторым темпом Дембеле простреливал на ту же позицию, но Пьер-Эмерик не успел замкнуть. На 42-й же Барселона таки забила гол вследствие неудачного выноса на Гави и его удара метров с 13-ти – хавбек попал в перекладину, а Торрес, оказавшись на подборе, перебросил Дмитриевски с острого угла. Впрочем, хозяевам снова не повезло, ведь Ферран забрался в офсайд.

В итоге команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Райо Вальекано, но казалось, что Барса дожмёт соперника. Впрочем, первую половину второго тайма "блаугранас" снова провалили – было определённое давление, стандарты, вбегания, но идей в заключительной части атак подопечные Хави не продемонстрировали. До конца 60-х минут можно вспомнить мощный удар Альбы с линии штрафной. Мяч пролетел над перекладиной.

Тренерский штаб Барселоны попытался освежить игру заменами, бросив в бой Нико и Депая, затем Люка Де Йонга и Траоре. Увеличить давление на Райо Вальекано удалось, но явных голевых моментов всё так же не возникало. На 70-й минуте Дембеле пропускал прострел с правого фланга на Депая, а Мемфис метров восьми пробил в защитника. На 80-й он же мощно бахнул с дальней дистанции – Дмитриевски парировал. Вот и вся острота в основное время.

Из-за травмы Паласона (Гави разбил ему ухо при ударе бисиклетой), стычку между футболистами и серию разборок тренеров с арбитром пришлось компенсировать 11 минут. На 2-й из них героем Камп Ноу мог стать Траоре, на правом краю штрафной протаранивший двух защитников и пробивший из-под третьего в ближний угол – впрочем, мяч пролетел в сантиметрах от каркаса ворот.

Кроме того, каталонцы провели несколько перспективных комбинаций с заблокированными ударами или прострелами, но второй раз приблизиться к голу команда смогла аж на 102-й минуте после подачи со стандарта. Мяч вынесли на Дембеле, но его удар в пустые ворота в последний момент успели заблокировать.

Райо Вальекано в конце встречи мог еще и второй гол забить. Пате Сисс завершил контратаку мощным выстрелом в левый нижний, однако он попал в штангу – кстати, это был всего второй удар мадридцев в матче. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу гостей – Райо во второй раз в сезоне бьёт "блаугранас". Барселона проиграла третий домашний матч подряд.