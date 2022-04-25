Барселона – Райо Вальекано – 0:1 – видео гола и обзор сенсационного матча
08:45 - Читати українською
Барселона потерпела неожиданное поражение в матче перенесенного 21-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Барселона – Райо Вальекано на Футбол 24.
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Матч фактически начался с неожиданного гола Райо – Паласон классно разрезал оборону передачей, а Альваро Гарсия пробил мимо Тер Штегена. Барселона мгновенно взялась за привычный контроль и даже забила до перерыва, однако гол Феррана отменили из-за офсайда. Во второй половине каталонцы продолжили атаковать, однако безрезультатно – минимальная победа Райо.
Барселона сенсационно проиграла Райо Вальекано, потерпев третье домашнее поражение подряд
Таким образом, мадридцы набрали 40 очков и закрепились внутри таблицы, а Барселона все еще вторая с 40 пунктами в активе.
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