Карло Анчелотти обманул казначейство Испании во время своего первого этапа пребывания в этой стране, значительно превысив неуплату налогов на сумму выше 120 тысяч евро в год – порог этой суммы считается преступлением. Таким образом, испанская прокуратура увеличила обвинение итальянскому тренеру до пяти лет тюремного заключения. Об этом информирует El Mundo.

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Сообщается, что требование прокуратуры серьёзнее требования Министерства юстиции – последнее просит для Анчелотти наказание в виде 4 лет и 9 месяцев заключения. Прокуратура утверждает, что Анчелотти был обязан платить налоги в Испании за весь полученный доход с 2014 по 2015 год, чего "явно не произошло". Карло перевёл вырученные средства за использование Реалом своих имиджевых прав через компанию Vapia Limited, которая базируется на Британских Виргинских островах. Через эту организацию Анчелотти получил от Реала более двух миллионов евро.

Параллельно прокуратура обнаружила выплаты Анчелотти вышеупомянутой оффшорной компании на сумму 2,5 миллиона евро за подписание десятка рекламных контрактов с такими компаниями, как Nike, Nexon Europe и Cecil Purnell.

Казначейство считает, что в результате «сокрытия и отсутствия декларирования» вышеупомянутых доходов Анчелотти понес налоговое мошенничество на сумму 386 361,93 евро в 2014 году; и 675 718,76 евро в 2015 году. Таким образом, прокуратура требует приговорить его к двум годам тюремного заключения за первое из нарушений и к трем годам - за второе.

Защита тренера Реала представила суду документ, в котором напоминает, что Анчелотти уже внес требуемый от него залог и что ни в одном из обвинительных документов это не было отражено.

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