В четверг, 23 мая, УЕФА сообщил о санкциях в отношении трёх представителей Барселоны: главного тренера Хави, капитана команды Серхи Роберто и тренера вратарей Хосе Рамона де ла Фуэнте.

Хави, Роберто и де ла Фуэнте протестовали против судейских решений и вели себя неподобающе во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с ПСЖ. Как информирует Marca, Хави и Роберто получили два матча дисквалификации на еврокубки, а де ла Фуэнте отделался одним матчем бана.

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В той встрече с ПСЖ Хави был удалён с технической зоны за удар по телевизионной камере – в такой способ наставник "блаугранас" протестовал против решения румынского арбитра Иштвана Ковача.

Примечательно, что Серхи Роберто не принимал участия в этой игре по причине дисквалификации. Это не помешало капитану команды выразить протест действиям арбитра.

Барселона была оштрафована на 60 тысяч евро: 26 тысяч евро клубу придётся заплатить за неподобающее командное поведение, 26 250 евро – за бросание болельщиками сторонних предметов на поле, 5 тысяч евро – за несанкционированное вторжение на игровое поле.

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