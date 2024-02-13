Полузащитник Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко в очередной раз напомнил, кто такие россияне.

Недавно в сети обнародовали фотографию из подмосковных Химок, где участники соревнований по лыжному спорту "Лыжня России" выстроились в большую букву Z. Фотография напомнила исторические кадры нацистской Германии, где во время спортивных соревнований люди выстраивались в гигантскую свастику.

"Не нужно пугаться россиян": экс-игрок сборной Украины сделал неожиданное заявление об оккупантах

Ярмоленко в Instagram поделился постом, где сравниваются два изображения, дописав: "Россия - страна г**донов и террористов".

Отметим, что Андрей летом 2023 года вернулся в Динамо, провел за киевлян 9 матчей, отметившись 4 голами и ассистом.

Україна – не Хорватія: чому нам потрібен футбольний націоналізм, а "угорську лавочку" варто закривати