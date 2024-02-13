Півзахисник Динамо та збірної України Андрій Ярмоленко вкотре нагадав, хто такі росіяни.

Нещодавно в мережі оприлюднили світлину з підмосковних Хімок, де учасники змагань з лижного спорту "Лижня Росії" вишикувались у велику літеру Z. Світлина нагадала історичні кадри нацистської Німеччини, де під час спортивних змагань люди вибудовувались у гігантську свастику.

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Ярмоленко в Instagram поділився постом, де порівнюються два зображення, дописавши: "Росія – країна г**донів та терористів".

Відзначимо, що Андрій влітку 2023 року повернувся в Динамо, провів за киян 9 матчів, відзначившись 4 голами та асистом.

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