Центрбек "горожан" решил остаться в составе команды Гвардиолы, сообщает The Telegraph.

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Стоунз собирается бороться за место в основе Сити в новом сезоне. Интерес к защитнику проявляли Тоттенхэм, Арсенал и Вест Хэм, но сам воспитанник Барнсли не будет форсировать свой отъезд из Манчестера. В предыдущей кампании он из-за слабого уровня игры потерял доверие тренерского штаба манкунианцев.

В сезоне 2019/20 Джон Стоунз провел 24 матча во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В частности, после карантина он лишь дважды появился в старте "горожан".

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