Центрбек "містян" вирішив залишитися у складі команди Гвардіоли, повідомляє The Telegraph.

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Стоунз збирається битися за місце в основі Сіті в новому сезоні. Інтерес до оборонця проявляли Тоттенхем, Арсенал і Вест Хем, але сам вихованець Барнслі не форсуватиме свого від'їзду з Манчестера. У попередній кампанії він через слабкий рівень гри втратив довіру тренерського штабу манкуніанців.

У сезоні 2019/20 Джон Стоунз провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 1 асист. Зокрема, після карантину він лише двічі з'явився у старті "містян".

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