Манчестер Сити рассчитывает получить за своего игрока примерно 40 млн евро, но может пойти на значительные уступки, поскольку Гарсия уже через полгода сможет подписать предварительный контракт с другим клубом, поскольку его соглашение с "горожанами" действует до лета 2021-го.

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По информации Sport.es, англичане готовы снизить свои аппетиты вдвое, но и это очень далеко от того, что предлагает Барселона. Отмечается, что каталонцы предложили за Эрика лишь 8 млн евро. Очевидно, стороны далеки от консенсуса.

Добавим, что Гарсия является воспитанником Барселоны, а в Манчестер перебрался в 2017-м. 19-летний защитник успел провести 9 матчей за главную команду Сити. В составе сборной Испании дебютировал в поединке Лиги наций против Украины (4:0).

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