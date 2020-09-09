Барселона предложила мизерную сумму за одноклубника Зинченко
Барселона стремится вернуть в Каталонию центрального защитника Эрика Гарсию.
Манчестер Сити рассчитывает получить за своего игрока примерно 40 млн евро, но может пойти на значительные уступки, поскольку Гарсия уже через полгода сможет подписать предварительный контракт с другим клубом, поскольку его соглашение с "горожанами" действует до лета 2021-го.
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По информации Sport.es, англичане готовы снизить свои аппетиты вдвое, но и это очень далеко от того, что предлагает Барселона. Отмечается, что каталонцы предложили за Эрика лишь 8 млн евро. Очевидно, стороны далеки от консенсуса.
Добавим, что Гарсия является воспитанником Барселоны, а в Манчестер перебрался в 2017-м. 19-летний защитник успел провести 9 матчей за главную команду Сити. В составе сборной Испании дебютировал в поединке Лиги наций против Украины (4:0).
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