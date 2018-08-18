Стороженко: Валяев понял, что все люди разные, а его претензии надуманные

Учередитель клуба Металлист 1925 Сергей Стороженко прокомментировал ситуацию вокруг наставника харьковчан Сергея Валяева.

"Разговор состоялся очень открытый и честный, как я обещал. Проблема в излишней эмоциональности Валяева, которому показалось, что его не так радостно поздравили с победой, как ему хотелось.

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Он, наконец, понял, что все люди и психотипы разные и каждый переживает по-своему, а его претензии надуманные, а фразу о выбивании почвы и вмешательства в работу вообще он сам оценил, как такую, которая не соответствует действительности.

Поэтому Сергей Валентинович признал, что неверно воспринимал отношение к нему людей и благодарил за ту помощь, которую клуб и конкретные руководители предоставляют ему для достижения результата", – написал Стороженко в своей конференции на неофициальном сайте Металлиста.

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