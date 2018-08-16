Валяев остается на посту наставника Металлиста 1925 после внутреннего конфликта

Конфликт главного тренера Металлиста 1925 Сергея Валяева и руководства клуба исчерпан.

После того, как главный тренер Металлиста 1925 Сергей Валяев заявил, что скорее всего напишет заявление об увольнении по инициативе руководства клуба была созвана рабочая встреча, сообщает официальный сайт Металлиста 1925.

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Во время встречи, наставник харьковской команды извинился за сказанные им слова. А основатель клуба Сергей Стороженко отметил, что Валяев его полностью устраивает как главный тренер.

Таким образом, конфликт исчерпан. Сергей Валяев сохранил за собой пост главного тренера Металлиста 1925.

Напомним, после четырех туров Металлист 1925 занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.

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