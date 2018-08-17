Стороженко: Валяєв зрозумів, що всі люди різні, а його претензії надумані

Засновник клубу Металіст 1925 Сергій Стороженко прокоментував ситуацію довкола наставника харків'ян Сергія Валяєва.

"Розмова відбулася максимально відкрита і чесна, як я обіцяв. Проблема в зайвій емоційності Валяєва, якому здалося, що його не так радісно привітали з перемогою, як йому хотілося.

Валяєв залишився на посаді наставника Металіста 1925 після внутрішнього конфлікту

Він, нарешті, зрозумів, що всі люди і психотипи різні і кожен переживає по своєму, а його претензії надумані, а фразу про вибивання грунту втручання в роботу взагалі він сам оцінив, як таку, яка відповідає дійсності.

Тому Сергій Валентинович визнав, що невірно сприймав ставлення до нього людей і дякував за ту допомогу, яку клуб і конкретні керівники надають йому для досягнення результату", – написав Стороженко у своїй конференції на неофіційному сайті Металіста.

Керівництво Металіста 1925 прокоментувало заяву Валяєва про бажання піти у відставку