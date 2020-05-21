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Интер нашел звездную замену Мартинесу в Манчестер Сити – Месси одобряет

18:49 68 Читати українською
Интер нашел звездную замену Мартинесу в Манчестер Сити – Месси одобряет
Серхио Агуэро и Лионель Месси / Фото Манчестер Сити

Миланский гранд намерен шокировать трансферный рынок заменой своего форварда.

Интер хочет пригласить в свой лагерь форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро, сообщает AlfredoPedulla.

Барселона включит двух игроков в соглашение по Мартинесу

Именно 31-летнего аргентинца считают достойной заменой Лаутаро Мартинеса, который уже точит лыжи из Интера.

Напомним, Агуэро является кумом Лионеля Месси, а Барселона является осоновним претендентом на Лаутаро. Похоже, если это большое движение аргентинцев состоится, в наибольшем выигрыше будет именно Месси.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко

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Теги
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