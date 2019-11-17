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Израиль – Польша – 1:2 – видео голов и обзор матча

08:27 4 Читати українською
Израиль – Польша – 1:2 – видео голов и обзор матча
Израиль – Польша – 1:2 / Фото из открытых источников

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европа 2020 года сборная Израиля уступила Польше. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 

Евро-2020. Квалификация

Група G

Израиль – Польша – 1:2

Голы: Даббур, 88 –Криховяк, 4, Пйонтек, 54

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Израиль в предпоследнем матче отбора Евро-2020 на своем поле принимал лидера группы G – сборную Польши. Уже на четвертой минуте полузащитник московского Локомотива Гжегож Крыховяк вывел гостей вперед. А в начале второго тайма Кшиштоф Пйонтек счет удвоил и очертил шансы поляков на победу. За две минуты до окончания основного времени Мунас Даббур из Севильи один гол отыграл, но на большее у хозяев просто не осталось времени.

Перед последними матчами отбора, которые обе команды проведут 19 ноября (против Македонии и Словении соответственно) Польша с 22-ю пунктами уверенно возглавляет группу, Израиль с 11-ю баллами остался четвертым.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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