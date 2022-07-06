Нападающий Манчестер Сити Рахим Стерлинг очень близок к смене клубной прописки на Туманном Альбионе.

Челси вплотную приблизился к подписанию 27-летнего игрока сборной Англии, утверждает The Telegraph . " Синим" придется выложить Сити за него 45 миллионов фунтов.

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Рахим уже согласовал с лондонцами финансовые условия контракта, в том числе зарплату. Она составит 300 тысяч фунтов в неделю. Срок сделки пока неизвестен. Стерлинг, которого хотел видеть Томас Тухель, решился на переход в Челси ради стабильной игровой практики.

Напомним, форвард выступает за Манчестер с 2015 года. "Горожане" купили его у Ливерпуля. В активе Рахима 4 титула чемпиона АПЛ с Сити и финал Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он забил 17 мячей в 47 матчах.

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