В прошлом месяце новый владелец Челси Тодд Бёли встречался с агентом португальца Жорже Мендешом и поверхностно обсуждал возможный переход. Теперь, на фоне желания Роналду уйти из Юнайтед, "синие" более серьезно рассматривают вариант с его подписанием, утверждает The Athletic .

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Отмечается, что переговоры между сторонами продолжались все это время. В трансфере "культовой футбольной личности" заинтересовано персонально новое руководство. Финансовые пожелания Криштиану не станут проблемой, но решающим будет решение Томаса Тухеля. Главный тренер, к слову, является давним любителем игры португальца.

Пока неизвестными остаются настроения Манчестер Юнайтед и их намерения по поводу переговоров с прямым конкурентом. Верхушка пристально следит за развитием событий вокруг 37-летнего форварда.

В прошлом сезоне Роналду провел за "красных дьяволов" 38 поединков во всех турнирах, отличившись 24 голами и 3 результативными передачами.

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