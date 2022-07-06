Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг дуже близький до зміни клубної прописки на Туманному Альбіоні.

Челсі впритул наблизився до підписання 27-річного гравця збірної Англії, стверджує The Telegraph. "Синім" доведеться викласти Сіті за нього 45 мільйонів фунтів.

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Рахім вже узгодив з лондонцями фінансові умови контракту, зокрема зарплатню. Вона становитиме 300 тисяч фунтів на тиждень. Термін угоди поки невідомий. Стерлінг, якого хотів бачити Томас Тухель, зважився на перехід у Челсі заради стабільної ігрової практики.

Нагадаємо, форвард виступає за Манчестер з 2015-го. "Містяни" купили його у Ліверпуля. В активі Рахіма 4 титули чемпіона АПЛ з Сіті та фінал Ліги чемпіонів. У минулому сезоні він забив 17 м'ячів у 47 поєдинках.

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