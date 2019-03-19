Стерлинг: Санчо суждено стать топ-игроком

Вингер Манчестер Сити Стерлинг рассыпался в комплиментах своему бывшему одноклубнику Джейдону Санчо.

"В первый день, когда я увидел, как он тренировался с нами, я был очень рад видеть такой талант в нашей команде.

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Я всегда знал, что он станет игроком такого уровня, которого достиг сейчас. Однажды я играл против него в предсезонной подготовке. Он меня так расшатал, что я потерял равновесие. Санчо большой талант", – рассказал Стерлинг Sport360.

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Рахим, который еще подростком перешел с КПР в Ливерпуль, добавил о переходе Санчо в Германию:

"Когда он впервые сказал мне, что думает о переезде за границу, хотя он был игроком Сити, я был рад услышать это от него. Увидев эту решимость, он напомнил меня самого, когда я перешел в Ливерпуль".