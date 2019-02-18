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Стерлинг встретился с юным футболистом, который пережил расистские оскорбления

20:12 20 Читати українською
Стерлинг встретился с юным футболистом, который пережил расистские оскорбления
Стерлинг с молодым игроком Ньюпорта / Instagram

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг встретился с игроком академии Ньюпорта Итаном Россом, который подвергся расистским оскорблениям.

"Для меня наша долгожданная встречу не менее трогательная, чем для тебя, Итан. Всегда гордись собой и не молчи", – написал Стерлинг в своем Instagram.

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Ранее Итан Росс, который является болельщиком Манчестер Сити, получал письмо с поддержкой от Рахима после того, как бабушка юного футболиста контактировала с игроком сборной Англии и рассказала о расистских оскорблениях.

"Горожане" разгромили Ньюпорт со счетом 4:1 и вышли в 1/4 финала Кубка Англии.

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Кубок Англии1/8 финала

Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити: Суббота 16 февраля 2019

Ньюпорт Каунти
Матч окончен
1 : 4
Манчестер Сити
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Теги
Англия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Манчестер Сити Манчестер Сити Ньюпорт Каунти Ньюпорт Каунти Расизм в футболе Ньюпорт Каунти - Манчестер Сити
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