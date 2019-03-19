Стерлінг: Санчо судилося стати топ-гравцем

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розсипався в компліментах своєму колишньому одноклубнику Джейдону Санчо.

"В перший день, коли я побачив, як він тренувався з нами, я був дуже радий бачити такий талант в нашій команді.

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Я завжди знав, що він стане гравцем такого рівня, який має зараз. Одного разу я грав проти нього в передсезонній підготовці. Він мене так розхитав, що я втратив рівновагу. Санчо великий талант", – розповів Стерлінг Sport360.

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Рахім, який ще підлітком перейшов з КПР до Ліверпуля, додав про перехід Санчо до Німеччини:

"Коли він вперше сказав мені, що думає про переїзд за кордон, хоча він був гравцем Сіті, я був радий почути це від нього. Побачивши цю рішучість, він нагадав мене самого, коли я перейшов у Ліверпуль".