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Стерлінг: Санчо судилося стати топ-гравцем

17:36 61 Читать на русском
Стерлінг: Санчо судилося стати топ-гравцем
Рахім Стерлінг / Reuters

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розсипався в компліментах своєму колишньому одноклубнику Джейдону Санчо.

"В перший день, коли я побачив, як він тренувався з нами, я був дуже радий бачити такий талант в нашій команді.

Реал зацікавлений у придбанні Стерлінга, – Mirror

Я завжди знав, що він стане гравцем такого рівня, який має зараз. Одного разу я грав проти нього в передсезонній підготовці. Він мене так розхитав, що я втратив рівновагу. Санчо великий талант", – розповів Стерлінг Sport360.

Стерлінг зустрівся з юним футболістом, який пережив расистські образи

Рахім, який ще підлітком перейшов з КПР до Ліверпуля, додав про перехід Санчо до Німеччини:

"Коли він вперше сказав мені, що думає про переїзд за кордон, хоча він був гравцем Сіті, я був радий почути це від нього. Побачивши цю рішучість, він нагадав мене самого, коли я перейшов у Ліверпуль".

Теги
Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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